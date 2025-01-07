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В Иране за год казнили почти 1 тыс. человек

В Иране за год казнили почти 1 тыс. человек В 2024 году в Иране казнили рекордное число заключенных - 997 человек.
В регионе
7 января 2025 г. 17:18
В Иране за год казнили почти 1 тыс. человек

В 2024 году в Иране казнили рекордное число заключенных - 997 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, данная цифра подготовлена ​​на основе информации иранской оппозиции.

Правозащитники считают, что реально число приговоренных к высшей мере намного выше, так как не все казни регистрируются.

Согласно информации, в прошлом году число казней увеличилось на 16% по сравнению с 2023 годом. Из 997 казненных 34 - женщины, 9 - несовершеннолетние. Четверых мужчин казнили на публике, остальных - в тюрьмах.

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Версия на английском языке Iran executed 997 people in 2024
Версия на азербайджанском языке İranda bir ildə 997 nəfər edam olunub

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