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В Иране взорвался автомобиль КСИР, есть погибшие и раненые

В Иране взорвался автомобиль КСИР, есть погибшие и раненые В Иране взорван автомобиль, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
В регионе
19 июля 2022 г. 10:25
В Иране взорвался автомобиль КСИР, есть погибшие и раненые

В Иране взорван автомобиль, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Как сообщает Report со ссылкой на İranwirе, инцидент произошел в горной части Урмии (провинция Западный Азербайджан).

В результате происшествия есть погибшие и раненые.

Согласно сообщению, на дороге, по которой ежедневно проезжал автомобиль КСИР, была установлена взрывчатка, на которой и подорвалось транспортное средство. После первого взрыва произошел еще один.

После инцидента для патрулирования региона запустили беспилотники.

Официальные иранские источники пока не прокомментировали инцидент.

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Версия на азербайджанском языке İranda SEPAH-ın avtomobili partladılıb, ölənlər və yaralananlar var

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