В Иране взорвался автомобиль КСИР, есть погибшие и раненые

В Иране взорван автомобиль, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Как сообщает Report со ссылкой на İranwirе, инцидент произошел в горной части Урмии (провинция Западный Азербайджан).
В результате происшествия есть погибшие и раненые.
Согласно сообщению, на дороге, по которой ежедневно проезжал автомобиль КСИР, была установлена взрывчатка, на которой и подорвалось транспортное средство. После первого взрыва произошел еще один.
После инцидента для патрулирования региона запустили беспилотники.
Официальные иранские источники пока не прокомментировали инцидент.