В Иране взорвался автомобиль КСИР, есть погибшие и раненые

В Иране взорван автомобиль, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

В Иране взорван автомобиль, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Как сообщает Report со ссылкой на İranwirе, инцидент произошел в горной части Урмии (провинция Западный Азербайджан).

В результате происшествия есть погибшие и раненые.

Согласно сообщению, на дороге, по которой ежедневно проезжал автомобиль КСИР, была установлена взрывчатка, на которой и подорвалось транспортное средство. После первого взрыва произошел еще один.

После инцидента для патрулирования региона запустили беспилотники.

Официальные иранские источники пока не прокомментировали инцидент.