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В Иране выразили готовность продолжать переговоры с США по ядерной программе

В Иране выразили готовность продолжать переговоры с США по ядерной программе Тегеран готов продолжать вести непрямые переговоры с Вашингтоном по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы и ожидает дату и место следующей встречи от Омана, играющего роль посредника.
В регионе
5 мая 2025 г. 12:00
В Иране выразили готовность продолжать переговоры с США по ядерной программе

Тегеран готов продолжать вести непрямые переговоры с Вашингтоном по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы и ожидает дату и место следующей встречи от Омана, играющего роль посредника.

Как передает Report со ссылкой на Т АСС, об этом сообщил официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

"Перенос запланированного на 3 мая очередного раунда консультаций был осуществлен по инициативе посредника и с согласия обеих сторон. <...> Что касается будущего этих переговоров, Иран ожидает сообщений от Омана. Наши оманские друзья согласуют время, место, и мы будем своевременно проинформированы", - сказал он.

По словам Багаи, Тегеран уже доказал, что будет придерживаться дипломатического пути решения всех вопросов, касающихся его ядерной программы. "Если США хотят, чтобы у Ирана не было атомной бомбы, и будет честность с их стороны, то многие вопросы можно будет решить", - добавил иранский дипломат.

США и Иран при посредничестве Омана провели три раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Первый раунд прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий - 26 апреля снова в Маскате. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN: ABŞ ilə nüvə proqramı üzrə danışıqları davam etdirməyə hazırıq

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