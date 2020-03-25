В Иране введут ограничение на передвижение людей

Власти Ирана подготовили план, который предполагает введение ограничений на передвижение людей в связи с распространением коронавируса.

Как Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду президент страны Хасан Роухани.

"Вчера [во вторник] на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса шла дискуссия о том, что необходимо ввести новые ограничения, - сказал президент, речь которого транслировало государственное телевидение Ирана. - Проект подготовлен и [в среду] днем будет утвержден, а затем обнародован".

По словам Роухани, этот план предполагает "введение ограничения для поездок, чтобы люди быстрее вернулись в места постоянного проживания". Другие подробности он не сообщил.

К настоящему времени в стране нет ограничений на передвижения, хотя власти неоднократно призывали жителей Ирана избегать необязательных поездок и выходов на улицу.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 24 811, зарегистрированы 1 934 летальных исхода.