​В Иране введено обязательное ношение масок

Временное обязательное ношение масок в закрытых пространствах и в общественных местах вводят в Иране.

Как передает Report, об этом президент страны Хасан Роухани заявил 28 июня в эфире телеканала IRINN.

Ношение защитных медицинских масок обязательно в любом месте, где предполагается скопление людей. В период с 5 июля по 21 июля ношение масок станет обязательным. В случае необходимости этот срок будет продлён.

Кроме того, Роухани не исключил возможность ужесточения ограничений в районах страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Ограничения могут быть введены по инициативе местных штабов по борьбе с коронавирусом.

Заявление президента Ирана связано с возрастанием суточного числа выявленных заражений коронавирусом за сутки и с ростом случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом.