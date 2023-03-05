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В Иране вспыхнули протесты из-за массовых отравлений школьниц

В Иране вспыхнули протесты из-за массовых отравлений школьниц В Тегеране и ряде других городов Ирана жители вышли на акции протеста из-за серии отравлений школьниц неизвестных токсическим веществом.
В регионе
5 марта 2023 г. 09:05
В Иране вспыхнули протесты из-за массовых отравлений школьниц

В Тегеране и ряде других городов Ирана жители вышли на акции протеста из-за серии отравлений школьниц неизвестных токсическим веществом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Указывается, что дети жаловались на тошноту и головные боли. Среди пострадавших от неизвестного вещества уже несколько сотен человек. Cлучаи отравления зафиксировали как минимум в 30 школах в 10 из 31 провинции Ирана.

В Тегеране возмущенные происходящим родители устроили митинг у здания министерства образования. Вскоре он вылился в антиправительственную демонстрацию. Аналогичные акции прошли еще в двух районах столицы, а также в других городах, в том числе Исфахане и Раште.

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Версия на азербайджанском языке İranda məktəbli qızların kütləvi zəhərlənməsi səbəbindən etirazlar başlayıb

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