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    В Иране время голосования на выборах продлили на два часа

    Министр внутренних дел отметил, что крайний срок продления - до полуночи
    © AFP

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Ирана продлило еще на два часа время голосования на проходящих в пятницу в стране выборах президента, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Власти отмечают высокую явку на выборах. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли отметил, что крайний срок продления - до полуночи.

    "Глава МВД успешно продлил время приема голосов на президентских выборах Ирана на два часа, то есть, до 20.00", - говорится в сообщении министерства.

    Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

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