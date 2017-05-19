В Иране время голосования на выборах продлили на два часа

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Ирана продлило еще на два часа время голосования на проходящих в пятницу в стране выборах президента, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Власти отмечают высокую явку на выборах. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли отметил, что крайний срок продления - до полуночи.

"Глава МВД успешно продлил время приема голосов на президентских выборах Ирана на два часа, то есть, до 20.00", - говорится в сообщении министерства.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.