В Иране впервые найдены окаменелые зубы мамонтов

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Окаменелые зубы обитавших около 2 млн лет назад и вымерших млекопитающих семейства слоновых обнаружены в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, агентство IRNA сообщает, что редкая находка сделана в провинции Ардебиль на северо-западе Исламской Республики.

"Ранее такого здесь не находили. Одна из окаменелостей принадлежит самцу, вторая - самке лысых мамонтов. Один из них напоминает зубы индийских слонов, которые, возможно, населяли Иран около 2 млн лет назад",- рассказала руководитель отдела палеонтологии Бюро естественных наук и генетических ресурсов страны Захра Орак.

Как отмечает IRNA, аналогичные окаменелости были найдены в Азербайджане. В этой связи Бюро приняло решение провести совместные исследования с азербайджанской стороной, чтобы определить среду обитания этих крупных животных.

Отметим, череп и фрагменты Южного или Хазарского мамонта на территории Азербайджана были найдены в 2001-ом году на западном склоне горы Даирмандаг близ города Мингечевир. Останки хранятся в музее естественной истории в Баку.