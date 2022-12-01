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В Иране в результате открытого полицейскими огня девочка потеряла глаз

В Иране в результате открытого полицейскими огня девочка потеряла глаз В городе Малекшахр иранской провинции Исфаган военно-полицейские силы открыли огонь по дому, когда 6-летняя Бейта Кияни играла на балконе. В результате пуля попала ребенку в глаз. Глаз пришлось ампутировать..
В регионе
1 декабря 2022 г. 10:25
В Иране в результате открытого полицейскими огня девочка потеряла глаз

В городе Малекшахр иранской провинции Исфаган военно-полицейские силы открыли огонь по дому, когда 6-летняя Бейта Кияни играла на балконе. В результате пуля попала ребенку в глаз. Глаз пришлось ампутировать..

Как сообщает Report, информацию распространил Telegram-канал Azad İran.

Семья ребенка и местные жители отметили, что неспокойны даже в своих домах.

Отметим, в результате обстрелов со стороны правительственных военно-полицейских силы Тегерана в целях предотвращения продолжающихся с 17 сентября акций протеста погибли 455 протестующих. По информации, более 60 из них дети.

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Версия на английском языке Iranian kid playing on balcony loses her eye after security forces shot her in her face
Версия на азербайджанском языке İranda hərbi-polis qüvvələri eyvanda oynayan uşağa atəş açıb, 6 yaşlı qız gözünü itirib

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