В Иране в результате открытого полицейскими огня девочка потеряла глаз

В городе Малекшахр иранской провинции Исфаган военно-полицейские силы открыли огонь по дому, когда 6-летняя Бейта Кияни играла на балконе. В результате пуля попала ребенку в глаз. Глаз пришлось ампутировать..

В городе Малекшахр иранской провинции Исфаган военно-полицейские силы открыли огонь по дому, когда 6-летняя Бейта Кияни играла на балконе. В результате пуля попала ребенку в глаз. Глаз пришлось ампутировать..

Как сообщает Report, информацию распространил Telegram-канал Azad İran.

Семья ребенка и местные жители отметили, что неспокойны даже в своих домах.

Отметим, в результате обстрелов со стороны правительственных военно-полицейских силы Тегерана в целях предотвращения продолжающихся с 17 сентября акций протеста погибли 455 протестующих. По информации, более 60 из них дети.