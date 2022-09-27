В Иране во время протестов убита 20-летняя девушка

Еще одна девушка, 20-летняя Хадис Наджафи, была убита силами безопасности во время протестов, начавшихся после подозрительной смерти Махсы Амини, задержанной за нарушение правила ношения хиджаба в Иране.

Еще одна девушка, 20-летняя Хадис Наджафи, была убита силами безопасности во время протестов, начавшихся после подозрительной смерти Махсы Амини, задержанной за нарушение правила ношения хиджаба в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила журналистка и защитница прав женщин Масих Алинежад.

Она подчеркнула, что девушка получила шесть огнестрельных ранений после того, как затянула свои волосы в пучок и смело вышла без хиджаба в центр протеста в Карадже.

"Ей было всего 20 лет, - сказала сестра погибшей в беседе с журналисткой. - Ее сердце было разбито из-за Махсы Амини. Она сказала, что не будет молчать. Они убили ее шестью пулями".

Отметим, что Хадис Наджафи была уроженкой Южного Азербайджана.