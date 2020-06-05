В Иране выявили 2 886 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Число суточных заражений коронавирусом в Иране спустя несколько дней опустилось ниже 3 тысяч. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.Власти Ирана накануне выявили наибольшее число суточных заболеваний коронавирусом в стране за все время (с 19 февраля) – 3 574. Прежний пиковый показатель был зафиксирован 30 марта – 3 186, когда в Иране наблюдалась волна заболеваемости."По всей стране в общей сложности выявлено 167 156 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки удалось установить 2 886 новых случаев. К счастью, 129 741 человек выздоровел", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.Он добавил, что за прошедшие 24 часа скончались 63 человека с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 8 134.
В Иране выявили 2 886 новых случаев заражения коронавирусом за суткиВ Иране выявили 2886 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://report.az/storage/news/35e666407629eac836b9ea2146fc6334/923eab05-8339-4cd3-97e3-4aebf4a280a9_292.jpg
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