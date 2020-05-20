В Иране выявили 2 346 новых случаев COVID-19

Иран выявил 2 346 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, всего заразились почти 127 тысяч человек, выздоровели 98,8 тысячи пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 2 346 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных общее количество заразившихся достигло 126 949. К счастью, на данный момент выздоровели 98 808 человек", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за прошедшие сутки также скончались 64 человека, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 7 183.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.