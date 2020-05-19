В Иране выявили 2111 новых случаев заражения COVID-19

Иран выявил 2 111 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 62 человека. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие 24 часа удалось выявить 2 111 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности число заразившихся достигло 12 4603. На данный момент выздоровели, к счастью, 97 173 человека", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

Джаханпур также сообщил, что за прошедшие сутки скончались 62 человека, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 7 119.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.