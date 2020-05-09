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В Иране выявили 1 529 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Иране выявили 1529 случаев заражения коронавирусом за сутки

Иран с 19 февраля выявил более 106 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них почти 6,6 тысячи со смертельным исходом. Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом сообщило министерство здравоохранения Ирана.

За прошедшие сутки удалось выявить 1 529 новых случаев заражения, также скончались 48 человек. Общее же число зафиксированных случаев заражения достигло 106 220, жертв – 6 589.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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