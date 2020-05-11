В Иране выявили 1 683 новых случая заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили 1 683 новых случая заражения коронавирусом, зафиксировав 45 летальных исходов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 1 683 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 109 286. За 24 часа также, к сожалению, скончались 45 человек, количество жертв возросло до 6 685", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.

При этом, по его словам, с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выздоровели 87 422 пациента.

Статистические данные по коронавирусу в Иране в последние несколько дней нестабильны, что в основном касается выявления новых случаев заражения. Так, 2 мая был зафиксирован самый низкий с середины марта показатель в 802 новых случая, потом он начал вновь расти, дойдя в среднем в последние несколько дней до 1,3-1,7 тысячи случаев за сутки.