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В Иране в результате наводнения погибли не менее четырех человек

В Иране в результате наводнения погибли не менее четырех человек По меньшей мере четыре человека погибли в результате наводнения в провинции Северный Хорасан, расположенной на северо-востоке Ирана.
В регионе
28 мая 2023 г. 18:58

По меньшей мере четыре человека погибли в результате наводнения в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили местные службы спасения.

По их данным, еще несколько человек остаются пропавшими без вести, их точное число не приводится. Две из четырех жертв стихии оказались заблокированы внутри личных автомобилей. Всего не менее девяти транспортных средств были погребены под селевыми потоками, сход которых вызвали сильные дожди в провинции.

От наводнения пострадали жители по меньшей мере 15 населенных пунктов в Северном Хорасане, они лишились электро- и газоснабжения.

Масштабы материального ущерба, причиненного стихией, могут оказаться еще значительнее, подчеркивают местные спасатели.

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