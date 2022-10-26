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В результате теракта в Иране погибли 20 человек

В результате теракта в Иране погибли 20 человек В иранском городе Шираз совершено нападение на посетителей мавзолея Шах-Черах.
В регионе
26 октября 2022 г. 19:50
В результате теракта в Иране погибли 20 человек

В иранском городе Шираз совершено нападение на посетителей мавзолея Шах-Черах.

Как сообщает Report, информацию распространило информагентство Mehr.

По данным агентства, трое вооруженных людей вошли в здание святыни. Уточняется, что по меньшей мере 20 человек погибли и 40 получили ранения в результате нападения.

19:35

В результате нападения террористов в иранском городе Шираз 9 человек погибли, 10 получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на IRNA.

Сообщается, что двое террористов задержаны.

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