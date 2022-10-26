В результате теракта в Иране погибли 20 человек

В иранском городе Шираз совершено нападение на посетителей мавзолея Шах-Черах.
Как сообщает Report, информацию распространило информагентство Mehr.
По данным агентства, трое вооруженных людей вошли в здание святыни. Уточняется, что по меньшей мере 20 человек погибли и 40 получили ранения в результате нападения.
19:35
В результате нападения террористов в иранском городе Шираз 9 человек погибли, 10 получили ранения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на IRNA.
Сообщается, что двое террористов задержаны.