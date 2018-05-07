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    В Иране в результате землетрясения пострадали более 80 человек

    71 местному жителю была оказана медицинская помощь на месте происшествия, 11 человек госпитализировали

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Восемьдесят два человека получили ранения в результате землетрясения в иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе страны, сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA.

    Землетрясение произошло в окрестностях города Ясудж сегодня около полуночи по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине пять километров. В результате землетрясения в Ясудже ненадолго нарушилось электроснабжение.

    Местные врачи сообщили, что 71 местному жителю была оказана медицинская помощь на месте происшествия, 11 человек госпитализировали.

    Отметим, что на прошлой неделе к северо-западу от города Ясудж произошло землетрясение магнитудой, в результате которого пострадали 133 человека.

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