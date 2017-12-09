В Иране в результате схода лавины погибли четыре альпиниста

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Спасатели в Иране обнаружили тела четырех альпинистов на западе страны, еще пять числятся пропавшими без вести, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Группа из 15 альпинистов совершала подъем на вершину горы Ошторанкух на западе Ирана. 7 декабря во время спуска с горы на группу обрушилась снежная лавина. Поисковые операции продолжаются.

Глава по управлению кризисными ситуациями провинции Реза Ариаи сообщил агентству Tasnim, что пропавшие "вероятнее всего" погибли из-за низкой температуры.