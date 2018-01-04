В Иране в результате антитеррористической операции погибли трое военнослужащих, боевики обезврежены

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Иране в провинции Западный Азербайджан в городе Пираншахр произошло боестолкновение сотрудников разведывательной службы с террористической группировкой.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявили в министерстве информации и национальной безопасности Ирана.

При этом боевики использовали во время перестрелки местную жительницу в качестве живого щита.

В итоге боевики были обезврежены, при этом погибли трое силовиков.