 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Иране в результате антитеррористической операции погибли трое военнослужащих, боевики обезврежены

    Боевики использовали во время перестрелки местную жительницу в качестве живого щита© AFP 2017 / Shwan Mohammed

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Иране в провинции Западный Азербайджан в городе Пираншахр произошло боестолкновение сотрудников разведывательной службы с террористической группировкой. 

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявили в министерстве информации и национальной безопасности Ирана.

    При этом боевики использовали во время перестрелки местную жительницу в качестве живого щита.

    В итоге боевики были обезврежены, при этом погибли трое силовиков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi