В Иране в ходе протестов задержали около 30 человек

Около 30 человек были задержаны в ходе протестов в Иране после крушения самолета "Международных авиалиний Украины", некоторых из них уже отпустили. Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили."Во время последних событий проходили задержания, однако я не имею информации о точном количестве задержанных. По предварительным данным, около 30 человек", - заявил Эсмаили.

Представитель судебной власти Ирана сообщил, что после судебного разбирательства некоторые из задержанных граждан были отпущены.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.