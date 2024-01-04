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В Иране уточнили число жертв взрывов в городе Керман

В Иране уточнили число жертв взрывов в городе Керман Иранские власти пересмотрели данные о жертвах теракта в городе Керман: по уточненной информации, погибли 84 человека.
В регионе
4 января 2024 г. 14:44
В Иране уточнили число жертв взрывов в городе Керман

Иранские власти пересмотрели данные о жертвах теракта в городе Керман: по уточненной информации, погибли 84 человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Такие данные озвучил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. Также он сообщил, что 284 человека получили ранения, 220 из них госпитализированы. Часть пациентов - в критическом состоянии.

Изначально власти сообщали о 103 погибших и 211 пострадавших.

Министр не стал уточнять, по какой причине власти пересмотрели эти цифры.

Несколько взрывов прогремели в минувшую среду в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США.

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Версия на английском языке Iran revises down blasts death toll to 84

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