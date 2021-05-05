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В Иране успешно испытали на людях вакцину от COVID-19 собственной разработки

В Иране успешно испытали на людях вакцину от COVID-19 собственной разработки Иран в среду объявил об успешном испытании на людях собственной вакцины от коронавируса "Фахра", названной в честь погибшего в прошлом году ведущего иранского физика-атомщика Мохсена Фахризаде. В качестве волонтера для тестирования препарата выступил сын
В регионе
5 мая 2021 г. 10:21
В Иране успешно испытали на людях вакцину от COVID-19 собственной разработки

Иран в среду объявил об успешном испытании на людях собственной вакцины от коронавируса "Фахра", названной в честь погибшего в прошлом году ведущего иранского физика-атомщика Мохсена Фахризаде. В качестве волонтера для тестирования препарата выступил сын ученого.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

В марте начались первые клинические испытания этого препарата, разработанного в центре исследований при Минобороны Ирана.

В Иране разработано несколько собственных вакцин от коронавируса. В конце апреля началась третья (финальная) фаза испытаний препарата COV Iran Barakat. По словам главы научного комитета национальной штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом доктора Мостафы Ганеи, эта вакцина может быть одобрена к использованию в мае, а другие препараты собственной разработки - еще через 2-3 месяца.

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Версия на английском языке Iran successfully tests domestic COVID vaccine in humans

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