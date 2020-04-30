В Иране умерли более 6 тыс. человек с COVID-19

Число летальных исходов среди пациентов, зараженных новым коронавирусом, превысило в Иране 6 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования.

"Среди пациентов с выявленным коронавирусом число смертельных случаев на сегодняшний день составило 6 028", - указал представитель Минздрава Ирана, слова которого процитировало агентство ISNA. За минувшие сутки, добавил он, в стране умер 71 человек с ранее подтвержденным коронавирусом".

По данным Минздрава, общее число инфицированных новым коронавирусом в Иране превысило 94 тыс.