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    ​В Иране убиты пять боевиков курдской группировки

    Операция проведена в районе Сардашт

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Пять курдских боевиков уничтожены на северо-западе Ирана в ходе операции Корпуса "стражей исламской революции" , сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По ее данным, операция, в результате которой был уничтожен отряд курдской  организации "Пежак" в составе пяти боевиков, была проведена в районе Сардашт. У боевиков было обнаружено значительное количество оружия, боеприпасов и военного снаряжения.

    Группировка "Пежак" была создана в 2003 году при участии Курдской рабочей партии для ведения подрывной деятельности на территории Ирана. 

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