​В Иране убиты пять боевиков курдской группировки

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Пять курдских боевиков уничтожены на северо-западе Ирана в ходе операции Корпуса "стражей исламской революции" , сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, операция, в результате которой был уничтожен отряд курдской организации "Пежак" в составе пяти боевиков, была проведена в районе Сардашт. У боевиков было обнаружено значительное количество оружия, боеприпасов и военного снаряжения.

Группировка "Пежак" была создана в 2003 году при участии Курдской рабочей партии для ведения подрывной деятельности на территории Ирана.