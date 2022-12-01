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В Иране убит мужчина, отмечавший поражение своей сборной от США на ЧМ-2022

В Иране убит мужчина, отмечавший поражение своей сборной от США на ЧМ-2022 В иранском городе Бендер-Энзели 27-летний мужчина по имени Мехран Самак был убит из-за празднования вылета национальной команды с Чемпионата мира-2022.
В регионе
1 декабря 2022 г. 12:07
В Иране убит мужчина, отмечавший поражение своей сборной от США на ЧМ-2022

В иранском городе Бендер-Энзели 27-летний мужчина по имени Мехран Самак был убит из-за празднования вылета национальной команды с Чемпионата мира-2022.

Как передает Report, об этом сообщает BBC со ссылкой на базирующуюся в Осло правозащитную организацию Iran Human Rights.

Сообщается, что в ходе антиправительственных протестов мужчина передвигался на своем автомобиле, подавая сигнал в честь проигрыша сборной Ирана от США в матче третьего тура группового этапа. Во вторник правоохранительные органы убили Самака выстрелом в голову. Во время похорон мужчины, которые прошли в среду, звучали антиправительственные лозунги.

Напомним, встреча состоялась на арене "Аль-Тумама" и завершилась со счетом 1:0 в пользу американцев. Автором единственного мяча стал полузащитник Кристиан Пулишич, отличившийся на 38-й минуте.

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Версия на английском языке Man killed in Iran celebrating football team's loss
Версия на азербайджанском языке İranda milli komandanın ABŞ-a məğlubiyyətinə sevinən şəxs öldürülüb

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