В Иране у четырех депутатов подтвержден коронавирус

Анализы четырех членов парламента в Иране дали положительный результат на коронавирус, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Число жертв коронавируса, по официальным данным, в Иране увеличилось за последние сутки на восемь. Согласно сообщениям властей страны, до настоящего времени заболевание унесло жизни 34 человек. Подтверждены 388 случаев заражения.

Однако Би-би-си сообщает, что проведенный неназванными источниками подсчет в нескольких больницах показал, что по состоянию на 27 февраля в стране умерло не менее 210 человек. Министерство здравоохранения Ирана категорически опровергло это сообщение.

Ранее диагноз подтвержден еще у нескольких высокопоставленных иранских чиновников, в том числе Масуме Эбтекар, вице-президента по делам женщин и семьи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На сегодняшний день случаи заболевания коронавирусом выявлены уже в более чем 50 странах.



