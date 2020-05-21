В Иране у 10 тысяч медработников выявили коронавирус

В Иране порядка у 10 тысяч медицинских работников выявили коронавирусную инфекцию. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Касема Джана Бабаи.

По его словам, некоторые медработнкии скончались от инфекции. Бабаи не уточнил, сколько их именно погибло.

Более 100 тысяч человек из 129 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

По его словам, общее число выявленных с 19 февраля случаев заражения достигло 129 341 (за сутки рост на 2392), а количество жертв возросло до 7249 (+66 погибших за последние 24 часа).

В последние несколько дней в Иране фиксируется более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале мая число заразившихся было на минимальном после прохождения в марте-апреле пика заболеваемости уровне.