В Иране три человека погибли при сходе с рельсов поезда - ОБНОВЛЕНО

В результате схода пассажирского поезда с рельсов в Иране погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на İRNA, об этом заявил гендиректор Управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Систан и Белуджистан Абдуль Рахман Шахнавази.

По его словам, инцидент произошел 25 сентября в 16 часов по местному времени.

*** 18:19

Сорок человек пострадали после того, как поезд сошел с рельсов в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава отдела по связям с общественностью провинции Систан и Белуджистан (юго-восток Ирана) Джавад Саларзерехи.

"Сорок пассажиров поезда Захедан - Тегеран пострадали после того, как он сошел с рельсов", - отметил Саларзерехи.