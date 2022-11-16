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В Иране трех участников беспорядков приговорили к смертной казни

В Иране трех участников беспорядков приговорили к смертной казни Революционный суд Тегерана вынес 16 ноября смертный приговор трем участникам беспорядков в Иране.
В регионе
16 ноября 2022 г. 17:51
В Иране трех участников беспорядков приговорили к смертной казни

Революционный суд Тегерана вынес 16 ноября смертный приговор трем участникам беспорядков в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Mehr.

После судебного процесса над участниками беспорядков и после слушаний подсудимых суд в присутствии адвокатов вынесен предварительный приговор еще трем гражданам.

По данным агентства, первый из участников получил приговор по обвинению в нарушении общественного порядка и нестабильности в Иране, а также причинении ущерба людям и госимуществу.

Второй фигурант был осужден за поджог и уничтожении имущества полицейского поста в Пакдаште. Третий человек осужден за нанесение ущерба госсобственности, также за то, что тот "играл ведущую роль в беспорядках".

Отметим, что вчера были казнены четверо.

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