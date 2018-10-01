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    В Иране трёх человек приговорили к смертной казни за коррупцию

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Иране трёх человек приговорили к смертной казни по обвинению в коррупции.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на официального представителя судебной системы Ирана Голамхоссейна Мохсени Эджени.

    Эджени отметил, что в настоящее время специальные трибуналы в Тегеране вынесли различные приговоры 35 «экономическим нарушителям».

    Трое были приговорены к смертной казни за «распространение коррупции на земле».

    32 человека приговорили к тюремному заключению на различные сроки до 20 лет.

    Эджени подчеркнул, что приговоры должны быть утверждены Верховным судом Ирана перед приведением в исполнение. 

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