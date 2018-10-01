В Иране трёх человек приговорили к смертной казни за коррупцию

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Иране трёх человек приговорили к смертной казни по обвинению в коррупции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на официального представителя судебной системы Ирана Голамхоссейна Мохсени Эджени.

Эджени отметил, что в настоящее время специальные трибуналы в Тегеране вынесли различные приговоры 35 «экономическим нарушителям».

Трое были приговорены к смертной казни за «распространение коррупции на земле».

32 человека приговорили к тюремному заключению на различные сроки до 20 лет.

Эджени подчеркнул, что приговоры должны быть утверждены Верховным судом Ирана перед приведением в исполнение.