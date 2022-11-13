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В Иране суд вынес предварительный смертный приговор участнику демонстраций

В Иране суд вынес предварительный смертный приговор участнику демонстраций Суд Ирана вынес предварительный смертный приговор одному из участников протестных демонстраций в провинции Тегеран.
В регионе
13 ноября 2022 г. 21:23
В Иране суд вынес предварительный смертный приговор участнику демонстраций

Суд Ирана вынес предварительный смертный приговор одному из участников протестных демонстраций в провинции Тегеран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство ISNA.

По его данным, задержанному предъявили обвинение в поджоге правительственного здания и организации беспорядков. Кроме того, было вынесено пять судебных постановлений, подразумевающих лишение свободы на срок от пяти до 10 лет, в отношении протестующих, обвиняемых в нарушении общественного порядка и в сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности страны.

Как подчеркивает агентство, данные приговоры являются предварительными и могут быть обжалованы в апелляционном суде.

Отметим, что беспорядки в Иране, вызванные смертью 22-летней Махсы Амини после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, начались в сентябре. Официальный Тегеран безжалостно подавлял протесты, в стране ограничили доступ к соцсетям и интернету. Согласно информации, в течение 57 дней протестов были убиты 330 человек, в том числе 50 детей.

Ряд стран мира ввели санкции против официальных лиц Ирана в связи с нарушением прав и свобод граждан страны.

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