В Иране суд вынес предварительный смертный приговор участнику демонстраций

Суд Ирана вынес предварительный смертный приговор одному из участников протестных демонстраций в провинции Тегеран.
Как передает
По его данным, задержанному предъявили обвинение в поджоге правительственного здания и организации беспорядков. Кроме того, было вынесено пять судебных постановлений, подразумевающих лишение свободы на срок от пяти до 10 лет, в отношении протестующих, обвиняемых в нарушении общественного порядка и в сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности страны.
Как подчеркивает агентство, данные приговоры являются предварительными и могут быть обжалованы в апелляционном суде.
Отметим, что беспорядки в Иране, вызванные смертью 22-летней Махсы Амини после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, начались в сентябре. Официальный Тегеран безжалостно подавлял протесты, в стране ограничили доступ к соцсетям и интернету. Согласно
Ряд стран мира ввели санкции против официальных лиц Ирана в связи с нарушением прав и свобод граждан страны.