В Иране создана комиссия по противодействию санкциям США

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Иране создана комиссия по противодействию американским санкциям. Комиссия сформирована под эгидой министерства энергетики Ирана.

Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил заместитель председателя комиссии по энергетике парламента Ирана Хусейн Эмири Хамкани.

"Транспортировка нефти и определение цен станут важными вопросами в период санкций. Под эгидой министерства энергетики Ирана сформирована комиссия, которая будет заниматься вопросами продажи нефти в обход санкций США", - сказал Хамкани.

По его словам, парламент Ирана готов внести свой вклад в разработку законов о создании биржи для прозрачной продажи нефти в период санкций.

США готовятся с 5 ноября ввести очередной пакет санкций против Ирана, включая ограничения на поставки нефти.