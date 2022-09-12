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В Иране создали дрон для проведения спецопераций против Израиля

В Иране создали дрон для проведения спецопераций против Израиля Созданный Ираном беспилотник Arash 2 предназначен специально для операций против таких целей в Израиле, как Тель-Авив и Хайфа.
В регионе
12 сентября 2022 г. 19:21
В Иране создали дрон для проведения спецопераций против Израиля

Созданный Ираном беспилотник Arash 2 предназначен специально для операций против таких целей в Израиле, как Тель-Авив и Хайфа.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил командующий иранскими сухопутными силами бригадный генерал Киюмарс Хейдари.

"Генерал отметил, что Arash 2 спроектировали специально для проведения атак на Хайфу и Тель-Авив", - сообщает иранское агентство "Мехр".

Хейдари сообщил, что этот беспилотник уже поступил на вооружение сухопутных сил Ирана и примет участие в будущих учениях.

При этом, говоря об использовании иранскими военными беспилотников, генерал упомянул об успешно проведенных на прошлой неделе двухдневных учениях Eqtedar. Хейдари добавил, что Иран располагает, в частности, беспилотником с дальностью полета до 2 тыс. км.

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