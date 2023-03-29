О нас

В Иране создается транспортный хаб для экспорта зерна из России

В Иране создается транспортный хаб для экспорта зерна из России В Иране создается транспортный хаб для экспорта зерна из России.
В регионе
29 марта 2023 г. 18:45
В Иране создается транспортный хаб для экспорта зерна из России

В Иране создается транспортный хаб для экспорта зерна из России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на встрече с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахияном в Москве, .

"Транспортный коридор Север-Юг... Что касается обратного движения по транспортному коридору из России, в основном это будет зерно. В порту Бендер-Аббас либо Бендер-Хомейни может быть создан крупнейший в регионе зерновой хаб", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что стороны "открыты для участия в консорциуме третьих стран, но исходим из того, что хаб будет создан Россией и Ираном".

По словам Слуцкого, помощник президента Игорь Левитин посетит Тегеран 7 апреля, и после этого Россия продолжит "отрабатывать" детали этого проекта.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Упрощена визовую процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовую процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 16:32
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
28 марта 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
28 марта 2023 г. 14:28
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
28 марта 2023 г. 13:37
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Сегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана
ФотоСегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана
28 марта 2023 г. 10:28
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН
28 марта 2023 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi