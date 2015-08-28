​В Иране состоялась премьера фильма про пророка Мухаммеда

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ В Иране состоялась премьера самого дорогого фильма в истории страны "Мухаммед", сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Бюджет 171-минутного фильма о жизни посланника Аллаха составил 40 млн. долларов. Он должен стать началом трилогии о пророке Мухаммеде.

Отметим, что картину не показали на Иранском кинофестивале, а ее премьера была отложена на день.

Продюсер фильма Марк Джозеф говорит, что фильм "Мухаммед" станет проверкой для общества. "Мы увидим, как отреагирует на картину исламский мир, какой будет реакция шиитов и суннитов", - сказал он.

Ранее в мусульманском мире уже выходило кино о пророке: картина "Мухаммед, пророк Аллаха" ("Послание") была снята сирийско-американским режиссером Мустафой Аккадом в 1976 году.