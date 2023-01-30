В Иране сообщили о призыве США к прямым переговорам по ядерной сделке

США в послании Ирану, которое было передано через Катар, призвали Тегеран вести переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе без посредников.

США в послании Ирану, которое было передано через Катар, призвали Тегеран вести переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе без посредников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава комитета по атомной энергии комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Сара Фаллахи.

"США направили Ирану через Катар послание с призывом к прямым переговорам, - сказал Фаллахи в интервью агентству Tasnim. - Американцы через Катар и Оман направляли и направляют Ирану сообщения о готовности возобновить переговоры по восстановлению СВПД".

"Как при экс-президенте США Дональде Трампе, так и сейчас при Джо Байдене они стремятся к прямым переговорам с Ираном и не стремятся к партнерству с другими странами, в том числе с Европой, то есть они хотят решения на двусторонней основе", - продолжил Фаллахи.

Как отметил парламентарий, ответ Тегерана заключается в том, что США должны сначала выполнить все условия Ирана.