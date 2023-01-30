В Иране сообщили о призыве США к прямым переговорам по ядерной сделке

США в послании Ирану, которое было передано через Катар, призвали Тегеран вести переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе без посредников.
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"США направили Ирану через Катар послание с призывом к прямым переговорам, - сказал Фаллахи в интервью агентству Tasnim. - Американцы через Катар и Оман направляли и направляют Ирану сообщения о готовности возобновить переговоры по восстановлению СВПД".
"Как при экс-президенте США Дональде Трампе, так и сейчас при Джо Байдене они стремятся к прямым переговорам с Ираном и не стремятся к партнерству с другими странами, в том числе с Европой, то есть они хотят решения на двусторонней основе", - продолжил Фаллахи.
Как отметил парламентарий, ответ Тегерана заключается в том, что США должны сначала выполнить все условия Ирана.