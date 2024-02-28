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В Иране сообщили о попытке осуществления теракта на юго-востоке страны

В Иране сообщили о попытке осуществления теракта на юго-востоке страны Один из террористов, пытавшихся осуществить теракт в иранской провинции Систан и Белуджистан, был уничтожен в результате преждевременного взрыва.
В регионе
28 февраля 2024 г. 11:35
В Иране сообщили о попытке осуществления теракта на юго-востоке страны

Один из террористов, пытавшихся осуществить теракт в иранской провинции Систан и Белуджистан, был уничтожен в результате преждевременного взрыва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Tasnim со слов прокурора Захедана (административный центр региона) Мехди Шамсабади.

"Двое террористов проникли в страну с целью подрыва патрульной машины рядом с придорожным КПП в районе Мохамадан, но один из них в процессе закладки взрывного устройства погиб", - отметил он.

По его словам, уже получены постановления об аресте второго преступника, которому удалось скрыться. Информации и других пострадавших Шамсабади не предоставил.

Провинция Систан и Белуджистан является одним из источников напряженности для Ирана. Она граничит с Пакистаном и Афганистаном. Большая часть наркотрафика, а также значительная часть контрабанды топлива и других товаров приходятся на этот район. Кроме того, там действуют сепаратистские и исламистские группировки.

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Версия на азербайджанском языке İranda terror aktına cəhd olub, ölən var

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