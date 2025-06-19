В Иране сообщили о кибератаках на информационные системы двух банков

В результате израильских кибератак сбой произошел в работе информационных систем двух банков в Иране - Bank Sepah и Bank Pasargad.

В результате израильских кибератак сбой произошел в работе информационных систем двух банков в Иране - Bank Sepah и Bank Pasargad.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на командование Ирана.

"Нашим экспертам в компьютерной безопасности удалось быстро устранить сбой в системах одного банка, и в настоящее время они пытаются восстановить функционирование систем второго банка", - сказано в сообщении.

По данным СМИ, хакерская группа "Predatory Sparrow", имевшая отношение к Израилю, заявляла, что во вторник взломала системы иранского Bank Sepah и уничтожила его данные, а в среду - взломала иранскую криптобиржу Nobitex.

Как сообщают американские СМИ, Predatory Sparrow украла с криптобиржи $90 млн.