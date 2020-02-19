​В Иране сообщили о двух возможных случаях заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Ирана сообщило о двух случаях возможного заражения коронавирусом в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, опубликованном на информационным портале иранского правительства.

Отмечается, что это результаты предварительного анализа

"Проведен первоначальный анализ отправленных образцов – подозрение на заболевание новым коронавирусом. В двух случаях (анализ) дал положительный результат", - приводятся в сообщении слова представителя минздрава.

Будут проведены дополнительные анализы для выяснения окончательных результатов, говорится в заявлении, в котором отмечается, что в течение последних двух дней в городе Кум было зафиксировано несколько случаев с подозрениями на коронавирус.