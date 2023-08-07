В Иране сообщили о достижении договоренностей с Россией по энергетическому хабу

Иран и Россия достигли определенных договоренностей по созданию энергетического хаба, переговоры по этому вопросу продолжаются.

Иран и Россия достигли определенных договоренностей по созданию энергетического хаба, переговоры по этому вопросу продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель министра нефти Ирана и генеральный директор National Iranian Gas Company Маджид Чегани.

"Российское предложение заключается в том, чтобы создать энергетический хаб между Ираном и Россией, в этом отношении были достигнуты договоренности, экспертные оценки и переговоры продолжаются", - заявил он.

Чегани также сообщил, что в сфере торговли газом Иран "провел переговоры с Оманом, Россией и Пакистаном". Он добавил, что европейские страны "также подают заявки на покупку иранского газа".