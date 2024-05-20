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В Иране сообщили, что пассажир вертолета Раиси дважды вышел на связь

В Иране сообщили, что пассажир вертолета Раиси дважды вышел на связь Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, находившийся на борту совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, дважды выходил на связь и жаловался на плохое самочувствие.
В регионе
20 мая 2024 г. 00:10
В Иране сообщили, что пассажир вертолета Раиси дважды вышел на связь

Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, находившийся на борту совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, дважды выходил на связь и жаловался на плохое самочувствие.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел исламской республики Мехди Сафари.

"Несколько минут назад был получен сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа, находившегося на месте происшествия", - приводит его слова агентство Tasnim. Командующий добавил, что все задействованные в поисково-спасательной операции "направляются в район" жесткой посадки и что он надеется "сообщить народу хорошие новости".

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