В Иране сообщили, что пассажир вертолета Раиси дважды вышел на связь

Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, находившийся на борту совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, дважды выходил на связь и жаловался на плохое самочувствие.
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"Несколько минут назад был получен сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа, находившегося на месте происшествия", - приводит его слова агентство Tasnim. Командующий добавил, что все задействованные в поисково-спасательной операции "направляются в район" жесткой посадки и что он надеется "сообщить народу хорошие новости".