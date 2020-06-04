​В Иране снова выявили рекордное число случаев COVID-19

Иран зафиксировал рекордное число случаев заболевания коронавирусом с начала его распространения 19 февраля – за сутки заразились около 3,6 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 3 574 случая заражения коронавирусом. Всего – 164 270. Выздоровели 127 485 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за прошедшие 24 часа скончались 59 человек с коронавирусом, всего жертв – 8 071.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.