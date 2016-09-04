В Иране семь человек погибли в результате проливных дождей

Баку. 4 Сентября. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли в пяти иранских провинциях в результате проливных дождей и гроз.

Как передает Report, об этом сообщил 3 сентября глава Организации спасательных работ Насер Шархсаз.

Насер Шархсаз сказал, что четыре человека утонули в результате наводнений, а еще трое погибли в результате ударов молний.

В минувшую пятницу проливные дожди обрушились на провинции Мазандеран, Голестан, Семнан, Ардебиль и Восточный Азербайджан.

Из-за наводнений пострадал 21 город, и спасатели оказали помощь более чем 6000 человек.

Масштаб причиненного материального ущерба пока не называется.