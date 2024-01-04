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В Иране сегодня день траура по погибшим в Кермане

В Иране сегодня день траура по погибшим в Кермане В Иране сегодня день траура по погибшим в результате взрывов у могилы командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в городе Керман в Иране.
В регионе
4 января 2024 г. 10:05
В Иране сегодня день траура по погибшим в Кермане

В Иране сегодня день траура по погибшим в результате взрывов у могилы командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в городе Керман в Иране.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, правительство Ирана объявило 4 января днем национального траура.

В Кермане, где произошел взрыв, траур продлится три дня.

По меньшей мере 103 человека погибли и еще 211 пострадал в результате двух взрывов у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Губернатор провинции Керман назвал взрывы терактом.

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