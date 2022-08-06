Глава МИД Ирана: США должны дать реалистичный ответ на предложения по ядерной сделке

Вашингтон должен дать реалистичный ответ на предложения Тегерана по восстановлению ядерной сделки.

Вашингтон должен дать реалистичный ответ на предложения Тегерана по восстановлению ядерной сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонных переговоров с главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И.

"Амир Абдоллахиян, говоря о переговорах по отмене санкций, указал на активные усилия иранской стороны по достижению прочного соглашения, а также подчеркнул, что США должны дать реалистичный ответ на конструктивные предложения Ирана по различным вопросам в рамках соглашения", - сообщает пресс-служба МИД Ирана.

Ван И, согласно сообщению, "заявил о поддержке продолжения переговоров по ядерной сделке и подхода иранской стороны, а также выразил надежду, что путь дипломатии приведет к соглашению".

3 августа иранская делегация прибыла в Вену для продолжения переговоров по ядерной сделке. До этого в июне в Катаре прошли непрямые переговоры между США и Ираном по восстановлению соглашения. После этого координатор переговоров по иранской ядерной сделке, политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора заявил, что сторонам в Дохе не удалось достигнуть того прогресса, на который они надеялись.