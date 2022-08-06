Глава МИД Ирана: США должны дать реалистичный ответ на предложения по ядерной сделке

Вашингтон должен дать реалистичный ответ на предложения Тегерана по восстановлению ядерной сделки.
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"Амир Абдоллахиян, говоря о переговорах по отмене санкций, указал на активные усилия иранской стороны по достижению прочного соглашения, а также подчеркнул, что США должны дать реалистичный ответ на конструктивные предложения Ирана по различным вопросам в рамках соглашения", - сообщает пресс-служба МИД Ирана.
Ван И, согласно сообщению, "заявил о поддержке продолжения переговоров по ядерной сделке и подхода иранской стороны, а также выразил надежду, что путь дипломатии приведет к соглашению".
3 августа иранская делегация прибыла в Вену для продолжения переговоров по ядерной сделке. До этого в июне в Катаре прошли непрямые переговоры между США и Ираном по восстановлению соглашения. После этого координатор переговоров по иранской ядерной сделке, политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора заявил, что сторонам в Дохе не удалось достигнуть того прогресса, на который они надеялись.