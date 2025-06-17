В Иране сбили израильский БПЛА, нацеленный на ядерный объект в Натанзе

Воздушно-космические силы (ВКС) иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сбили над городом Кашан в провинции Исфахан израильский беспилотник, нацеленный на ядерный объект в Натанзе.

Воздушно-космические силы (ВКС) иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сбили над городом Кашан в провинции Исфахан израильский беспилотник, нацеленный на ядерный объект в Натанзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель губернатора провинции Акбар Салехи.

"Перехват и уничтожение беспилотника было осуществлено сегодня утром зенитно-ракетным комплексом Sevom-e Khordad ВКС КСИР на одном из уровней противовоздушной обороны ядерного объекта в Натанзе", - приводит его слова агентство ISNA.