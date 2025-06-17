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В Иране сбили израильский БПЛА, нацеленный на ядерный объект в Натанзе

В Иране сбили израильский БПЛА, нацеленный на ядерный объект в Натанзе Воздушно-космические силы (ВКС) иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сбили над городом Кашан в провинции Исфахан израильский беспилотник, нацеленный на ядерный объект в Натанзе.
В регионе
17 июня 2025 г. 10:19
В Иране сбили израильский БПЛА, нацеленный на ядерный объект в Натанзе

Воздушно-космические силы (ВКС) иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сбили над городом Кашан в провинции Исфахан израильский беспилотник, нацеленный на ядерный объект в Натанзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель губернатора провинции Акбар Салехи.

"Перехват и уничтожение беспилотника было осуществлено сегодня утром зенитно-ракетным комплексом Sevom-e Khordad ВКС КСИР на одном из уровней противовоздушной обороны ядерного объекта в Натанзе", - приводит его слова агентство ISNA.

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Версия на азербайджанском языке Natanzdakı nüvə obyektinə hədəflənən İsrail PUA-sı vurulub

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