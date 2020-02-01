В Иране самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы ВПП

Пассажирский самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в иранском городе Керманшах, никто не пострадал, cообщает Report со ссылкой на агентство Mehr.Airbus-319 иранской авиакомпании Iran Air летел из Тегерана в Керманшах. Предположительно, причиной инцидента стали проблемы с передним колесом воздушного судна. Никто из 102 пассажиров и восьми членов экипажа не пострадал.
В Иране самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы ВППВ Иране самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы ВПП
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