В Иране самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы ВПП

Пассажирский самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в иранском городе Керманшах, никто не пострадал, cообщает Report со ссылкой на агентство Mehr.

Airbus-319 иранской авиакомпании Iran Air летел из Тегерана в Керманшах. Предположительно, причиной инцидента стали проблемы с передним колесом воздушного судна. Никто из 102 пассажиров и восьми членов экипажа не пострадал.