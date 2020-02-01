 Наверх

В Иране самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы ВПП

В Иране самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы ВПП

Пассажирский самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в иранском городе Керманшах, никто не пострадал, cообщает Report со ссылкой на  агентство Mehr.

Airbus-319 иранской авиакомпании Iran Air летел из Тегерана в Керманшах. Предположительно, причиной инцидента стали проблемы с передним колесом воздушного судна. Никто из 102 пассажиров и восьми членов экипажа не пострадал.
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!