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В Иране с начала протестов убиты 419 человек

В Иране с начала протестов убиты 419 человек В Иране с начала протестов убиты 419 человек.
В регионе
21 ноября 2022 г. 05:26
В Иране с начала протестов убиты 419 человек

В Иране с начала протестов убиты 419 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 58 человек были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября – ред.) арестовано 17 451 граждан. Личность и место содержания под стражей 3 024 из них неизвестны. При этом 540 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 142 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших 155 городов страны, погибли 54 представителя силовых структур.

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Версия на азербайджанском языке İranda etirazlarda öldürülənlərin sayı 419-a çatıb

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