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В Иране с начала протестов убит 451 человек

В Иране с начала протестов убит 451 человек В Иране с начала протестов убит 451 человек
В регионе
27 ноября 2022 г. 04:17
В Иране с начала протестов убит 451 человек

В Иране с начала протестов убит 451 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 63 человека были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 18 173 граждан. Личность и место содержания под стражей 3 332 из них неизвестны. При этом 566 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 143 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших 156 городов страны, погибли 60 представителя силовых структур.

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